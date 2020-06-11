İran 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacak!

İran 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacak!

İran Sağlık Bakan Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, "Doğum sayısındaki düşüş nedeniyle ülke yaşlanma sürecine girmiş bulunuyor. Böyle giderse 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacağız" ifadelerini kullandı.

Geçmiş 60 yıl içerisinde ülkesinin 10 yıl yaşlandığını aktaran Ekberi, "Son 60 yılda ülkenin yaş ortalaması 20,2'den 30'a yükseldi. Yıldan yıla yaşlanma oranı artıyor" diye konuştu.

İran nüfusunun 81 milyon 800 bin olduğu kaydediliyor.