Irak'tan erken seçim kararı

Irak’ta geçen yıl meydana gelen hükmet karşıtı protestolar nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Adil Abdülmehdi’nin yerine gelen Mustafa el-Kazimi yaptığı açıklamada, erken seçimlerin 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Genel seçimlerin baskıdan uzak şeffaf bir şeklide yapılacağına dair söz veren el-Kazimi, Irak’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden bölgesel ve iç çekişmelerin yaşandığına dikkat çekti. Hükümetinin karşılaştığı engellere rağmen hedeflerine odaklandığını ifade eden el-Kazimi, “Ülke ekonomisini canlandırmak ve krizleri çözmek için yılmadan reform çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

IRAK’TA ERKEN SEÇİME İLK DESTEK BM’DEN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin erken seçim tarihi açıklaması sonrası yaptığı yazılı açıklamasında, bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Jeanine Hennis-Plasschaert, “BM olarak, Irak’ta özgür ve şeffaf seçimin gerçekleşmesi için gerekli desteği sunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı Kazımi, 6 Haziran 2021'de erken seçim yapılacağını duyurmuştu.