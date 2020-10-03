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03 Ekim 2020 Cumartesi 16:09:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 16:09:00

Irak'tan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılması açıklaması: Çıkarlarımızla örtüşmüyor

Kaynak: AA

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fuad Hüseyin, "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini kapatmasının Irak halkının çıkarlarıyla örtüşmediğini" belirtti.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hüseyin'i telefonla aradı. Görüşmede ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılması fikiri ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Hüseyin, ABD'li mevkidaşına "büyükelçiliğin kapatılması fikrinin ABD'nin egemenlik kararı olmasına rağmen, sonuçlarının Irak halkının çıkarlarıyla örtüşmediğini" söyledi.

Büyükelçilik yerleşkesinin yer aldığı Bağdat'taki Yeşil Bölge ile Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu Bağdat Havalimanı'nın korunması için Irak hükümetinin güvenlik, siyasi ve diplomatik bazı adımlar attığını hatırlatan Hüseyin, bu adımların yakın gelecekte olumlu sonuçlar vereceğini ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, 30 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, "Yabancı misyonları hedef alan silahlı direniş gruplarıyla (Şii) diyalog kapısını açtık. Bu grupların bazıları siyasette de yer alıyorlar." demişti.

ABD'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KAPATILMASI İHTİMALİ

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge ile koalisyon güçleri için lojistik malzeme taşıyan araçlara zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

Bu saldırıları İran'ın himayesindeki Iraklı Şii silahlı grupların gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin acilen Irak'ı terk etmesi gerektiğini söylemişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Pompeo, 28 Eylül'de Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğini kapatma planını gündeme getirmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı da ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ın, güvenlik ve terörle mücadele konusunda Washington'un Bağdat yönetimini desteklemeye devam edeceğini bildirdiğini aktarmıştı.

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