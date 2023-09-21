Irak'taki yangının dumanı, İran'da hava kirliliğine neden oldu

Irak'taki yangının dumanı, İran'da hava kirliliğine neden oldu

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Huzistan Çevre Koruma Genel Müdürü Davud Mirşikar konuya ilişkin bilgi verdi.

Hurul Azim Sulak Alanı bölgesinde yangının bu sabah başladığını belirten Mirşikar, yangının çıktığı bölge ile Huzistan eyaleti arasındaki mesafenin 10 kilometre olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, yangından çıkan dumanın Huzistan eyaletinin farklı bölgelerine ulaştığını ve en çok Ahvaz, Susangerd ve Huveyze kentlerini etkilediğini belirtti.

Mirşikar, söz konusu sazlıkta çıkan yangın nedeniyle Ahvaz kentinde hava kirliliğinin 206 mikrogram/metreküp seviyesine ulaştığını kaydetti.

Öte yandan, hava kalitesi izleme sisteminin verilerine göre, Huzistan eyaletine bağlı Şuş kentinde de duman nedeniyle hava kirliliği riskli seviyeye ulaştı. Kentte hava kirliliğinin bu sabah saatlerinde 345 mikrogram/metreküp seviyesinde olduğu belirlendi.

Arapça'da "büyük sulak alan" anlamına gelen Hurul Azim, İran-Irak sınırında 118 bin hektar alanı kaplıyor. Söz konusu alanın yaklaşık üçte biri İran topraklarında yer alıyor. Son yıllardaki kuraklık nedeniyle Hurul Azim'in daraldığı ve kuru bölgelerin arttığı belirtiliyor.