ABD askeri üssünde silahlı çatışma

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak'taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, üsse bir grup silahlı kişi tarafından roket ve silahlı saldırı düzenlendiğini, üsteki askerlerin saldırgana karşılık vermesi sonucu çatışma çıktığını ifade etti. Güvenlik kaynakları, çatışmada saldırganlardan birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıyı kendilerine el-Zafirin adını veren silahlı grup üstlenerek, üssün gözetleme kulesine yakın mesafeden 7 roket fırlattıklarını aktardı. Silahlı grup, çıkan çatışmanın ardından bölgeden çekildiklerini belirterek, grup üyesi Cafer el-Sadık Ahmet el-Tai adlı kişinin olay yerinde öldüğünü duyurdu.