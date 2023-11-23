VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail sivillerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi: 27 kişi öldürdü
Dünyaca ünlü Aktör Travis Fimmel, Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Ayasofya'yı gezdi
ABD askeri üssünde silahlı çatışma
İşgalci İsrail'in savaş suçları UCM'de
Gök vatanın koruyucusu olacak: SİPER için tarih verildi
Türkiye münazara yarışmasında binlerce liseli ter döktü
23 Kasım 2023 Perşembe 21:34:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 21:34:00

ABD askeri üssünde silahlı çatışma

Kaynak: İHA

ABONE OL

Iraklı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne bir grup silahlı kişi tarafından roketli ve silahlı saldırı düzenlendiğini ifade edildi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak'taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, üsse bir grup silahlı kişi tarafından roket ve silahlı saldırı düzenlendiğini, üsteki askerlerin saldırgana karşılık vermesi sonucu çatışma çıktığını ifade etti. Güvenlik kaynakları, çatışmada saldırganlardan birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıyı kendilerine el-Zafirin adını veren silahlı grup üstlenerek, üssün gözetleme kulesine yakın mesafeden 7 roket fırlattıklarını aktardı. Silahlı grup, çıkan çatışmanın ardından bölgeden çekildiklerini belirterek, grup üyesi Cafer el-Sadık Ahmet el-Tai adlı kişinin olay yerinde öldüğünü duyurdu.

Etiketler : hava üssü saldırısı Irak saldırısı Ayn el-Esed
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX