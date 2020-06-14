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14 Haziran 2020 Pazar 01:01:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 01:01:00

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

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Irak'ın başkent Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 2 adet katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

Irak’ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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