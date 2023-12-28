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Irak'ta yerel seçimlerin nihai sonuçları açıklandı
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28 Aralık 2023 Perşembe 23:01:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 23:01:00

Irak'ta yerel seçimlerin nihai sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Irak Yüksek Seçim Komiserliği, 18 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı.

Başkent Bağdat'ta daha önce açıklanan nihai olmayan sonuçlara göre bazı değişiklikler olduğu dikkati çekti.

Nihai olmayan sonuçlara göre, eski Meclis Başkanı Sünni lider Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi Bağdat'ta birinciyken, nihai sonuçlara göre ise başkentte birinciliğe eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin "Kanun Devleti Koalisyonu" yerleşti. Buna göre Bağdat'ta Haşdi Şabi'nin siyasi uzantılarının yer aldığı ve Hadi el-Amiri'nin başını çektiği "Nebni İttifakı" ikinci, Takaddüm Partisi de üçüncü sıraya yerleşti.

Kerkük'te ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) en yüksek oyla (5 sandalye) birinci sırada yer almayı sürdürdü. Kerkük'te Araplar ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Listesi de biri erkek diğeri kadın iki meclis üyesiyle üçüncülüğü korudu. Kerkük'te KDP ise 2 sandalyeyle dördüncü sırada yer aldı. Kerkük'te Arapların toplam sandalye sayısı ise 6, Hristiyanlara ait "Babiliyyuni" seçim listesi de kotadan bir sandalye elde etti.

Enbar'da Halbusi'nin partisi birinci sıradaki yerini korudu.

Güney kentlerinden Kadisiye, Necef, Babil, Zikar ve Meysan'da Haşdi Şabi'nin siyasi uzantılarının içinde bulunduğu Nebni İttifakı birinci sıraya yerleşti. Kerbela kentinde de "İbda Kerbela" adlı seçim listesi birinciliği korurken, Kanun Devleti Koalisyonu ikinci ve Nebni İttifakı üçüncü oldu.

Güney kentlerinden Musenna'da ise Kanun Devleti Koalisyonu birinci çıktı, eski Başbakanlardan Haydar İbadi ile Şii siyasi ve dini lider Ammar Hekim'in başını çektiği Ulusal Güçler Birliği Koalisyonu ikinciliği, Nebni İttifakı da üçüncülüğü elde etti.

Basra'da Vali Esad İdani ve Vasıt'ta da mevcut Vali Muhammed Meyyahi'nin seçim listesi birinciliği korudu.

Salahaddin vilayetinde de eski Vali Ahmed Cuburi'nin başını çektiği liste birincilikteki yerini muhafaza etti.

Doğudaki Diyala vilayetinde de mevcut vali Musenna Tamimi'nin desteklediği liste birinci, Takaddüm Partisi de ikinci oldu.

Musul'da eski Musul Valisi Necim Cuburi'nin oğlu Muhannad Cuburi'nin başını çektiği "Ninova Halkınınıdr" adlı liste birinciliği, KDP de ikinciliği korudu.

Etiketler : Yerel Seçimler IRAK SONUÇLAR
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