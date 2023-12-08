Irak'ta yangın: 14 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil'e bağlı Soran ilçesinde bir binada çıkan yangında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Binanın Soran Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler tarafından da kullanıldığı aktarılırken, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de olaya ilişkin soruşturma açılması talimatını verdi.