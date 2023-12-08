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08 Aralık 2023 Cuma 23:50:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 23:50:00

Irak'ta yangın: 14 ölü

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Irak'ın Erbil kentinde öğrenci ve öğretmenlerin de kaldığı binada çıkan yangında, 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil'e bağlı Soran ilçesinde bir binada çıkan yangında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Binanın Soran Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler tarafından da kullanıldığı aktarılırken, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de olaya ilişkin soruşturma açılması talimatını verdi.

Etiketler : yangın felaketi Erbil yangını öğrenci ve öğretmenler ölümü
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