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28 Haziran 2020 Pazar 16:01:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 16:01:00

Irak'ta Türkmen Adalet Partisi Başkanı Bayraktar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Irak'ın Kerkük kentinde, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinde karantina altında olan Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar yaşamını yitirdi.

Türkmen Adalet Partisi Başkan Yardımcısı İsmail Ahmedoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayraktar'ın yaklaşık 10 gün önce yaptırdığı koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine kendisini evde karantina altına aldığını söyledi.

Evde fenalaşan Bayraktar'ın Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktaran Ahmedoğlu, Bayraktar'ın bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

Bayraktar'ın cenazesi, yarın Kerkük kentindeki Avcı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedilecek.

ENVER BAYRAKTAR KİMDİR? 

Irak'ın Kerkük kentinin Piryadi Mahallesi'nde 1956 yılında dünyaya gelen Bayraktar, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kerkük'te tamamladı. Bayraktar, Bağdat Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.

Bayraktar, başkanlığını yaptığı Türkmen Adalet Partisini 2004 yılında kurdu.

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