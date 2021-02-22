  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9646
  • Euro
    8,4401
  • Altın
    398,7820
İstanbul
-0 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta mutasyonlu virüs alarmı! Tehlikeli seviyeye ulaştı
Dışişleri: Menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüste son durum açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 509 bin 897'ye yükseldi
Diyanet İşleri Başkanlığı: İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur
Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor
Nijerya'da asker taşıyan uçak düştü
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ALES yapıldı
Her şey Mehmetçiklerimiz için
Sınırda 4'ü terörist 16 kişi yakalandı
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı
WhatsApp'tan bir garip hamle!
Sette pastalı kutlama
Üşengeçliği başına dert!
Yaşlanıyorsun denilmesine kızdı
Helal sana muhtar!
Mutluluk bulaşıcıdır
Amaçları yüzleri güldürmek
Kediler üşümesin diye dükkanını açtı
Burası Kutuplar değil Ağrı
Anlaşmazlıklar ayırdı
Mürvet Uç'tan 'Mesajı'nız var
22 Şubat 2021 Pazartesi 00:07:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 00:07:00

Irak'ta mutasyonlu virüs alarmı! Tehlikeli seviyeye ulaştı

ABONE OL

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği uyarısında bulundu.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı koronavirüs vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği uyarısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlığın başkent Bağdat'taki binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Temimi, "Geçen birkaç günde mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşandı." dedi.

Hastanelere başvuran kişi sayısında dikkat çekici bir yoğunluk olduğunu belirten Temimi, yükselen vaka sayılarının yanında, kritik durumdaki hasta sayısında da önemli artış olduğunu vurguladı.

TEDBİRLERE UYUN ÇAĞRISI

İngiltere kaynaklı mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarındaki artışın "tehlikeli ve endişe verici bir seviyeye" yükseldiğine dikkati çeken Temimi, tüm Iraklıları alınan önlem ve tedbirlere tam olarak uymaya çağırdı.

Irak hükümeti, 18 Şubat'tan itibaren iki hafta boyunca 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı almıştı.

Karara göre, alışveriş merkezleri, kahvehaneler, kafe ve restoranlar iki hafta boyunca kapalı olacak. Irak'ta tüm spor aktiviteleri de bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi.

Ülkede maske takılması da zorunlu hale getirildi.

Etiketler : Hasan Temimi Irak hükümeti Bağdat
Serenay'ın sponsorlu tatili

Serenay'ın sponsorlu tatili
Nikahta görüşelim

Nikahta görüşelim
Kızıyla düet için şarkı yazıyor

Kızıyla düet için şarkı yazıyor
Ayrılığı yalanlayan paylaşım

Ayrılığı yalanlayan paylaşım
Pandemide online destek

Pandemide online destek
Tatil şarkısı reklam getirdi

Tatil şarkısı reklam getirdi
'Baba' mutluluk

'Baba' mutluluk
Sağlığımı para için satmam

Sağlığımı para için satmam
40 şarkılık yeni proje

40 şarkılık yeni proje

EN ÇOK OKUNAN HABERLER