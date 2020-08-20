Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 87 kişi öldü
Kaynak: AA
Irak'ta son bir gün içinde koronavirüs sebebiyle 87 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 6 bin 208'e, toplam vaka sayısı ise 192 bin 797'ye çıktı.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 3 bin 995 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 192 bin 797'ye çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, salgın nedeniyle 87 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 6 bin 208 olduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca iyileşenlerin sayısının 137 bin 200 olduğu belirtildi.
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