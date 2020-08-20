Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 87 kişi öldü

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 3 bin 995 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 192 bin 797'ye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle 87 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 6 bin 208 olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca iyileşenlerin sayısının 137 bin 200 olduğu belirtildi.