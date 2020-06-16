Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi
Kaynak: AA
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece toplam can kaybının 712'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 1385 artarak 22 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, 591 Covid-19 hastasının daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 9 bin 862 olduğu kaydedildi.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 2 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.
Açıklamada, vaka sayısının 981'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 693'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Ürdün'de şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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