Irak'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı 652 oldu
Kaynak: AA
Irak'ta koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 652'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19'dan 45 kişinin daha hayatını kaybettiği ve bin 106 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 652'ye, vaka sayısının da 21 bin 315'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 271 olduğu bilgisi paylaşıldı.
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