ABD'den Irak'ta geri adım! Askeri üssü teslim ettiler

Irak'ta koalisyon güçleri bir üssü daha teslim etti
Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD liderliğindeki koalisyon, Kuzey Bağdat'taki Taji askeri üssünü Irak güçlerine devretti.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, yaptığı basın açıklamasında, "Koalisyon güçleri, Taci Askeri Üssü'ndeki 8 numaralı mevziyi Irak güçlerine teslim etti." dedi.
Teslim edilen mevzide ABD, Avustralya ve Yeni Zelandalı güçlerin Irak askerlerini eğittiğini ifade eden Hafaci, buranın Iraklı güçler tarafından kullanılacağını kaydetti.
Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, daha önce de bazı askeri üsleri ülke güçlerine teslim etmişti.
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