VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
43 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor
Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla bu yıl 94,1 milyon lira ceza kesildi
Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüştü
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kumpas zanlısına ödül gibi görev
Ankara, Kırıkkale ve Tekirdağ'daki bazı yatırımlara "proje bazlı devlet yardımı" verilecek
20 Nisan 2024 Cumartesi 07:10:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 07:10:00

Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

HAŞDİ ŞABİ, KARARGAHINA SALDIRININ PERDE ARKASININ İNCELENDİĞİNİ AÇIKLADI

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Babil'in kuzeyinde Kalso Üssü'ndeki Haşdi Şabi karargahında bir patlama meydana geldi. İnceleme ekibi olay yerine intikal etti. Patlamada maddi hasar meydana gelirken, yaralılar da söz konusu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıyla ilgili incelemeler tamamlandığında yeniden bilgi paylaşılacağı kaydedildi.

Olayda 7 askerin yaralandığı ileri sürüldü.

Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda isimli milis gücün lideri Abu Ala el-Velai, bu olayın arkasında duran faillere karşı saldırı tehdidinde bulundu.

Irak hükümetinden konuya ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD MERKEZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SALDIRI DÜZENLEDİKLERİ YÖNÜNDEKİ HABERLERİ YALANLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin bugün Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini iddia eden bazı haberler bulunmaktadır. Bu haberler doğru değildir. ABD bugün Irak'ta herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : ırak haşdi şabi karargah hava saldırısı
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX