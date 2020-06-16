Irak'ta bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti

Irak'ta bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti

Irak'ta Mart ayında baş gösteren Kovid-19 salgınında bir günde en yüksek ölüm sayısının kayda geçtiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte bin 385 kişide virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 22 bin 700'e yükseldiği ifade edildi. Toplam 9 bin 862 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği aktarıldı.

Irak'ta Mart ayından bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen vaka sayısının artması dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları kurallara uymamakla suçluyor.