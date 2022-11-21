Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze ve İHA saldırısı
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze ve İHA saldırısı
Yerel medyadaki haberlere göre, Erbil'in Koysancak ilçesindeki İKDP karargahına füzeli saldırı ve Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca saldırıların yol açtığı hasarın henüz bilinmediği belirtildi.
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