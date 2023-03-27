VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan ordusu Karabağ'da önlemleri arttırdı
Kırklareli'nde cam fabrikasında patlama
BM Raportörü Fry: Ülkeler, iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerini gecikmeden gerçekleştirmeli
Uluslararası Demokratlar Birliği, İngiltere'de iftar programı düzenledi
İsrail'de tansiyon yükseldi: Savunma bakanı görevden alındı
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde sağanak yaşamı..
27 Mart 2023 Pazartesi 00:11:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 00:11:00

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde sağanak yaşamı..

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlar tatil edildi.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentteki caddeler ve sokaklar sularla kaplandı.

Park halindeki bir çok araç suların içerisinde kaldı.

RESMİ KURUMLAR TATİL EDİLDİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat ve diğer kentlerde yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlarda tatil ilan etti.

Hizmet ve güvenlik alanında çalışan kurumlar ise tatil kararının dışında tutuldu.

Etiketler : ırak necef sağanak yağış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX