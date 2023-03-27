Irak'ın güneyindeki Necef kentinde sağanak yaşamı..
Kaynak: AA
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlar tatil edildi.
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentteki caddeler ve sokaklar sularla kaplandı.
Park halindeki bir çok araç suların içerisinde kaldı.
RESMİ KURUMLAR TATİL EDİLDİ
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat ve diğer kentlerde yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlarda tatil ilan etti.
Hizmet ve güvenlik alanında çalışan kurumlar ise tatil kararının dışında tutuldu.
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