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06 Kasım 2023 Pazartesi 22:09:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 22:09:00

Irak ve Suriye'deki 4 ABD üssüne saldırı!

Kaynak: AA

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İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen “Irak İslami Direniş” isimli Irak merkezli grubun Irak ve Suriye'de 4 ABD üssüne saldırı düzenlediği açıklandı.

Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen "Irak İslami Direniş" adlı yapının Irak ve Suriye'de 4 ABD üssüne saldırı düzenlediği bildirildi.

Söz konusu gruba bağlı Telegram hesapları üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın batısında Ayn el-Esed'e üç saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil Havalimanı yakınındaki ABD üssünün yanı sıra, Suriye'nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye'nin güneyinde yer alan et-Tenef üssüne de birer saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Hedeflerine ulaştığı iddia edilen saldırılarda "uygun silahlar"ın kullanıldığı kaydedildi.

Etiketler : iran irak SALDIRI ABD ÜSSÜ
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