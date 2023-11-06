Irak ve Suriye'deki 4 ABD üssüne saldırı!
Kaynak: AA
İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen “Irak İslami Direniş” isimli Irak merkezli grubun Irak ve Suriye'de 4 ABD üssüne saldırı düzenlediği açıklandı.
Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen "Irak İslami Direniş" adlı yapının Irak ve Suriye'de 4 ABD üssüne saldırı düzenlediği bildirildi.
Söz konusu gruba bağlı Telegram hesapları üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın batısında Ayn el-Esed'e üç saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil Havalimanı yakınındaki ABD üssünün yanı sıra, Suriye'nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye'nin güneyinde yer alan et-Tenef üssüne de birer saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Hedeflerine ulaştığı iddia edilen saldırılarda "uygun silahlar"ın kullanıldığı kaydedildi.
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