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25 Ocak 2022 Salı 00:46:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 00:46:00

Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı

Kaynak: AA

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Irak güvenlik güçlerinin, Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlattığı duyuruldu.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın geçen hafta Diyala'da düzenlediği saldırı sonrası harekete geçti.

Ordu ile polis teşkilatından çeşitli birimlerin ve hava kuvvetlerinin de katılımıyla dün Diyala'nın Uzaym nahiyesinde teröristlere karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi için yapılan ve Uzaym'ın çeşitli bölgelerinde bugün de devam eden operasyonun soğuk havaya rağmen süreceği ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 21 Ocak'ta da Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde ordu güçlerine saldırı düzenlemiş, olayda 11 Irak askeri hayatını kaybetmişti.

DEAŞ'IN KIRSAL ALANLARDAKİ SALDIRILARI SÜRÜYOR

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Etiketler : Irak DEAŞ terör örgütü
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