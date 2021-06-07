Irak ordusu PKK'ya savaş açtı!

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ın Duhok iline Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurarak 5 Peşmergeyi öldürdüğü ve 7'sini yaraladığı saldırıya Bağdat'tan sert tepki geldi. Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, "Duhok'ta Iraklı olmayan silahlı gruplar tarafından Peşmerge güçleri bünyesindeki Irak askeri birliğinin uğradığı korkakça terör saldırısını kınıyoruz. Güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma açmıştır. Iraklıların canına ve güvenliğine kastedenler mutlaka cezalandırılacaktır" dedi.

TÜRKİYE'DEN UYARI

Resul, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin, tüm ülke toprakları üzerinde egemen olduğunu belirterek "Irak'ın, komşularına yönelik herhangi bir saldırının hareket noktası olmaması" yönündeki anayasal prensibi desteklediğini aktardı. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, PKK/KCK/YPG terör örgütünün Peşmerge güçlerine saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiği bildirildi. Açıklamada "Dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye desteğini kesmelidir" denildi.

ABD'DEN KINAMA

ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadı. ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "PKK'nın, partnerimiz olan Peşmerge'ye yönelik ölümcül saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı Peşmergelere de acil şifa dileklerinde bulunuldu.