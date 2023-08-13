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13 Ağustos 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 12:45:00

Irak hükümeti Telegram'a erişim yasağını kaldırdı

Kaynak: AA

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Irak'ta hükümet tarafından 6 Ağustos'ta kapatılan Telegram'ın yarından itibaren erişime açılacağı duyuruldu. Ahmad Delimi, Safiye Kar

Irak İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı üzerine pazar gününden itibaren Telegram'a erişim yasağının kaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yasak, uygulamanın sahibi şirketin, güvenlik makamlarının vatandaşların verilerini sızdıran tarafların tespiti konusundaki taleplerine yanıt vermesi üzerine kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Irak'ın ifade özgürlüğüne karşı olmadığı ancak sosyal medya uygulamalarına sahip şirketlerin ülke yasalarına, güvenliğine ve kullanıcı verilerine saygı gösterme taahhüdünün önemli olduğu vurgulandı.

Irak İletişim Bakanlığı 6 Ağustos'ta "devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine" Telegram'a erişim yasağı kararının alındığını açıklamıştı.

Karara gerekçe olarak "devlete ait özel belgelerin sızdırılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin korunması" gösterilmişti.

Irak'ta Telegram'ı aktif şekilde kullanan İran destekli Şii milisler, bu adıma sert tepki göstermişti.

Söz konusu Şii milisler, Telegram'ın kapatılması talimatını hükümete ABD Büyükelçisi'nin verdiğini iddia etmişti.

Etiketler : ırak hükümet telegram erişim
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