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29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:47:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:48:00

Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayı'ndan çıkardı

Kaynak: AA

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Irak güvenlik güçleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerini başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'ndan çıkardı.

Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı basan Sadr destekçilerine göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sadr destekçilerini Hükümet Sarayı'ndan dışarı çıkaran güvenlik güçleri, sarayın kapılarını kapatarak binayı koruma altına aldı.

YÜZLERCE KİŞİ HÜKÜMET SARAYI'NIN BAHÇESİNDE EYLEMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sadr yanlısı yüzlerce kişi ise hala Hükümet Sarayı'nın bulunduğu bahçede eylemlerine devam ediyor.

Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmaya çalışıyor.

ÜLKE GENELİNDE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını aktardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı duyuruldu.

Etiketler : güvenlik güçleri Irak sokağa çıkma yasağı
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