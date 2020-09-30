Komşuda panik: Ülkeden çekilmesinin sonuçları felaket olur

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30 Eylül 2020 Çarşamba 08:34:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 08:34:00

Irak: Diplomatik misyonların ülkeden çekilmesinin sonuçları felaket olur

Kaynak: AA

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Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, isim vermeden Irak'ta herhangi bir diplomatik misyonun kapatılması halinde ülkenin nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Talal, "Herhangi bir diplomatik misyonun kapatılması veya çekilmesi halinde bunun tüm bölge için sonuçları felaket olacaktır." açıklamasında bulundu.

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında ülkenin ana gündem maddesine dönüşen silahlı grupların füze saldırısı ve farklı tehditlerine maruz kalan ABD Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılması hakkında açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden Irak'ta herhangi bir diplomatik misyonun kapatılması halinde ülkenin nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Talal, "Herhangi bir diplomatik misyonun kapatılması veya çekilmesi halinde bunun tüm bölge için sonuçları felaket olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin 2014 yılında dönemin başbakanı Nuri Maliki hükümetinin talebi üzerine Irak'a geldiğini hatırlatan Talal, "Şu anda Irak'ın işgali gibi bir durum söz konusu değildir." dedi

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin yaşanan son gerilime ilişkin yaptığı bir açıklamayı aktaran Talal, "Başbakan, Irak ve hükümetinin, ülkenin ABD ve İran'ın çekişme sahasına dönüşmesini kabul etmediğine vurgu yaptı." diye konuştu.

- ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VE KOALİSYON KONVOYUNA SALDIRILAR

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge ile koalisyon güçleri için lojistik malzeme taşıyan araç konvoylarına zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığını ulusal güvenliği için stratejik bir tehlike olarak kabul eden İran'ın himayesindeki Iraklı Şii silahlı grupların söz konusu saldırıları gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin acilen Irak'ı terk etmesi gerektiğini söylemişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni kapatma planını gündeme getirmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı, dün ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ın, Washington’un Bağdat yönetimini güvenlik ve terörle mücadelede desteklemeye devam edeceğini bildirdiğini kaydetmişti.

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