Irak, Türkiye'ye 26 uçakla 136,5 ton yardım malzemesi gönderdi

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18 Şubat 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 10:15:00

Irak depremlerin ardından Türkiye'ye 26 uçakla 136,5 ton yardım malzemesi gönderdi

Kaynak: AA

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Irak hükümeti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 26, Suriye'ye de 24 uçağın gönderildiğini açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Hükümeti Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, depremin meydana geldiği günden itibaren Türkiye ve Suriye'ye yardım malzemesi taşıyan 50 uçağın gönderildiğini belirtti.

Mecid, Türkiye'ye gönderilen 26 uçağın 136,5 ton, Suriye'ye gönderilen 24 uçağın ise 126,5 ton yardım malzemesi taşıdığını kaydetti.

Irak Sivil Savunma Müdürlüğünün Türkiye'ye 35 kişilik arama kurtarma ekibi yolladığını, Irak Kızılayı ekiplerinin de Suriye'de faaliyet yürüttüğünü bildiren Mecid, bugün 3 yardım malzemesi taşıyan uçağın da Lazkiye'ye gönderileceğini ifade etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye acil yardım ve sağlık ekibiyle kurtarma çalışmaları için ekipman gönderme talimatı vererek, ülkesinin her türlü yardıma hazır olduğunu duyurmuştu.

Irak hükümeti ayrıca, Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı almıştı.

Etiketler : ırak deprem türkiye yardım

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