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21 Mart 2023 Salı 22:34:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 22:34:00

Irak Başbakanı Sudani: Türk yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız

Kaynak: AA

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Irak Başbakanı Sudani, Başkan Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu. Sudani; "Türk yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız" dedi.

Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde güvenlik meselesinin önemini vurgulayarak, "Hiçbir zaman Irak, Türkiye'ye kendi toprakları üzerinden bir saldırının olmasına rıza göstermez. Bu bağlamda istihbarat ve bilgi paylaşımı yöntemiyle güvenlik sorunlarının da üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin dost ve değerli bir komşu olduğunun altını çizen Sudani, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu söyledi.

Sudani, söz konusu tarihi bağların iki komşu ülkenin ilişkilerine olumlu katkı sağladığına işaret ederek, Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'la "çok verimli ve sorumlu" bir görüşme yaptıklarını ve heyetlerin de bir araya geldiğini ifade eden Sudani, "(Görüşmelerde) Başta ekonomi olmak üzere siyasi, sosyal ve güvenlik alanlarında komşu ülkeler arasındaki ilişkilerimize olumlu yansıyacak şekilde ikili ilişkileri geliştirmeyi arzuladığımızı ifade ettik." şeklinde konuştu.

- "KALKINMA YOLU PROJESİ"

Sudani, Başkan Erdoğan'ın Kalkınma Yolu Projesi'ne dair ifadelerine atıf yaparak, "Kalkınma Yolu Projesi, eski adıyla Kuru Kanal projesi, sadece iki ülkeyi ilgilendiren değil, aynı zamanda bütün ülkeleri enerji ve mal sevkiyatı bağlamında ilgilendiren önemli bir projedir. İnşallah yakın zamanda, gelecek sene içerisinde arzuladığımız Irak'ın aynı zamanda doğal gaz bağlamında da ihracat yapan bir ülke olması. Bugün Başakan (Erdoğan) ile bunu deklare ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelere de çağrıda bulunan Sudani, Bağdat'ta yakın zaman içerisinde bir araya gelerek bu projenin detaylarını görüşmeyi ve projeyle ilgili ortak adım atmayı arzuladıklarını vurguladı.

Projenin iki aşamalı olduğunu belirten Sudani, ilk aşamada demiryolu inşasının ardından da karayolunun yapılacağını aktardı.

Projenin sadece Türkiye ve Irak'ı değil bütün bölgeyi ilgilendirdiğini söyleyen Sudani, "3,5 milyonluk bir taşımayı arzuluyoruz. Ardından 7,5 milyon gibi bir aşamaya geçmek istiyoruz. Şüphesiz bunun gibi önemli ve stratejik bir proje hem Irak hem de bölge ülkeleri için her anlamda yeni fırsatlar doğuracaktır. Üretim ve istihdam bağlamında da fırsatlar doğuracak ve olanaklar sunacaktır." şeklinde konuştu.

- İŞ İNSANLARINA VİZE VERİLMESİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILACAK

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununa ilişkin ise Sudani, Ankara'daki Irak Büyükelçiliğine ve konsolosluklara Irak İçişleri Bakanlığından talimat gittiğini belirtti.

Sudani, talimatın iş insanlarına vize verilmesine dair sorun teşkil eden engellerin ortadan kaldırılması hususunda olduğunu dile getirdi.

- "IRAK, TÜRKİYE'YE KENDİ TOPRAKLARI ÜZERİNDEN BİR SALDIRININ OLMASINA RIZA GÖSTERMEZ"

Güvenlik konusunun Türkiye ile Irak arasındaki önemli meselelerden biri olduğunu vurgulayan Sudani, "Çünkü (Türkiye ile) uzun bir sınıra sahip ülkeyiz. Hiçbir zaman Irak, Türkiye'ye kendi toprakları üzerinden bir saldırının olmasına rıza göstermez. Bu bağlamda istihbarat ve bilgi paylaşımı yöntemiyle güvenlik sorunlarının da üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Sudani, Irak'ın tek arzusunun şiddete başvurmadan ülkenin güvenliğini ve egemenliğini koruyacak şekilde bir çözüm bulunması olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ile ilişkileri güvenlik meselesinin olumsuz yönde etkilemesini istemediklerini söyledi.

Bu bağlamda hem Irak'ın hem Türkiye'nin ortak irade ve eyleme sahip olduğunu belirten Sudani, Irak hükümetinin bu konuda ciddi olduğunu ve ifadelerinin uygulamada da hayata geçirileceğini vurguladı.

Etiketler : türkiye başkan erdoğan ortak basın toplantısı

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