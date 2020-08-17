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17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:17:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:41:00

İpler tamamen koptu! Terör örgütü PKK'da petrol paylaşımı kavgası

Kaynak: DHA

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ABD'nin desteğiyle Suriye'de bulunan petrol sahalarını kontrol altında tutan terör örgütleri YPG/PYD ile PKK arasına petrol parasının girdiği öğrenildi. YPG/PYD ve PKK elebaşlarının arasında petrol parasının paylaşımı konusunda gerilim yaşandığı öğrenildi.

DHA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, ABD’li petrol şirketiyle anlaşma imzalayan terör örgütü YPG/PYD’nin elebaşlarından sözde Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile PKK elebaşlarından Murat Karayılan arasında bu nedenle gerilimin tavan yaptığı ve iletişimin koptuğu öğrenildi.

Terör örgütleri YPG/PYD ile PKK arasına petrol parasının girdiği öğrenildi. Suriye’de ABD’nin desteğiyle petrol bölgelerini kontrol altında tutan terör örgütü, petrol satışlarından kazanılan parayı paylaşamıyor. Terör örgütü YPG/PYD’nin elebaşlarından sözde Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile PKK elebaşlarından Murat Karayılan arasında paranın kimde toplanacağı konusunda anlaşmazlık yaşandığı, sonuç olarak iletişimin koptuğu öğrenildi.

KARAYILAN PARA BİZDE TOPLANSIN DEDİ, KOBANİ HAYIR DEDİ

Suriye’deki terörist zincir YPG/PYD-PKK’yı petrol parasının bozduğu, yerel istihbarat kaynaklarından gelen bilgilerle de doğrulandı. YPG/PYD’nin, ABD güdümüne gireceğini ve terör örgütü PKK’dan koparak bağımsızlığını ilan edeceğini düşünen terörist elebaşı Karayılan’ın, petrol parasının kendisine verilmesini istediği bildirildi. Ancak terörist Mazlum Kobani'nin Karayılan’a kesin olarak hayır cevabı verdiği öğrenildi. Bu aşamadan sonra gerilimin tırmandığı ve Karayılan ile Kobani’nin iletişimi kestiği belirtildi. Terör örgütü PKK’nın üst kademesinden, terörist elebaşı Mazlum Kobani’nin kendilerini bilgilendirmeden, danışmadan hareket etmesi ve anlaşmalara imza almasına da büyük tepki gösterildiği bildirildi.

ABD YPG’YE PKK’DAN KOP BASKISI

Öte yandan terör örgütü PKK ile YPG/PYD arasındaki gerilime ABD’nin bir süredir yaptığı ‘ayrılın’ baskısının da etkili olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Güvenlik kaynakları ABD’nin uzun bir süredir YPG/PYD’ye terör örgütü PKK ile kopması yönünde baskı yaptığını belirterek, petrol şirketlerinin, terör örgütüyle anlaşma imzaladığı görüntüsünden rahatsızlık duyulduğunu bildirdi. ABD’nin terör örgütü YPG/PYD üzerinde tam kontrol kurabilmek için de terörist PKK’dan kopması için ısrarcı olduğu değerlendiriliyor.

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