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20 Eylül 2023 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 08:00:00

IOC Başkanı Bach'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Kaynak: AA

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bach'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrasında tebrik ettiği belirtildi ve "IOC Başkanı Bach ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : IOC Başkanı Tebrik IOC Başkanı Bach Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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