İnsani yardım tırları Refah Sınır Kapısı'ndan ikinci kez Gazze'ye girdi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndaki insani yardım tırlarının bazıları Gazze Şeridi'ne geçiş yaptı.

Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi'ne gönderilen yardım tırlarının ilk konvoyu, dün Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçmiş, daha sonra kapı tekrar kapatılmıştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan bugün Gazze Şeridi'ne gitmek üzere ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 17 tırlık ikinci bir konvoy daha geçti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 100 kamyona ihtiyaç olduğu belirtilmişti.