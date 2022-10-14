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14 Ekim 2022 Cuma 16:27:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 16:27:00

İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt oldu

Kaynak: AA

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İngiltere'de görevden alınan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in yerine Jeremy Hunt getirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Hunt'ın İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı olduğu bildirildi.

Böylelikle, Jeremy Hunt, İngiltere'de 1 yılda göreve gelen dördüncü Maliye Bakanı oldu.

Hunt, daha önceki hükümetlerde, Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.

KWASI KWARTENG'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirilmişti.

Kwarteng, Twitter'dan paylaştığı ve Liz Truss'a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğrulamıştı.

Böylelikle, 38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" olmuştu.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLAN VERGİ PLANINDAN GERİ ADIM ATILMIŞTI

İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti

Etiketler : ingiltere maliye bakanı jeremy hunt
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