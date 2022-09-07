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07 Eylül 2022 Çarşamba 16:41:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 16:42:00

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss: Önceliğim enerji krizi ve ekonomi

Kaynak: AA

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İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, parlamentodaki ilk "Başbakana Sorular" oturumunda, milletvekillerinin enerji krizine ilişkin sorularını yanıtladı ve krizle başa çıkabilmek için yarın "enerji destek paketi" açıklayacağını duyurdu.

Avam Kamarasındaki haftalık düzenlenen ilk "Başbakana Sorular" oturumuna katılan Truss, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Parlamenterlerin, enerji krizinin halk ve işletmeler üzerindeki etkisine değinmesinin ardından Truss, bu krize Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğunu ve Rus saldırganlığına karşı tutumun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Truss, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde insanların hayat pahalılığı ve enerji faturalarıyla mücadele ettiğini anlıyorum. İşte bu yüzden başbakan olarak enerji faturalarının maliyeti konusunda insanlara yardım etmek için derhal harekete geçeceğim. Yarın bu parlamentoda bir duyuru (yeni destek paketi) yapacağım. İnsanlara bu kışı atlatabileceklerinden ve enerji maliyetlerini karşılayabileceklerinden emin olmalarını sağlayacağım. Fakat sadece bugünün sorunuyla başa çıkamayız. Yapmamız gereken, enerji kaynaklarımızı uzun vadede artırmak."

Truss, enerji kaynaklarını Kuzey Denizi'nden daha fazla doğalgaz ve daha fazla nükleer santralle artıracaklarını dile getirdi.

"Ekonomiyi büyütmenin yolu vergileri düşürmek"

Oturumda söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise artan enerji faturaları karşısında halka yardım taahhüdünde bulunan Truss'a, "vergileri düşürmeyi planlıyorsa bunu nasıl finanse edeceği" sorusunu yöneltti ve "Para bir yerden gelmeli." ifadesini kullandı.

Truss, "Ekonomimizi büyütmenin yolu, yatırım çekmek, vergileri düşük tutmak ve projeleri daha hızlı inşa etmek için reformları gerçekleştirmek. Bu şekilde ülkemizde istihdam ve fırsatlar yaratacağız." dedi.

Starmer, konuşmasında, Truss'a, seçim kampanyası sırasında, enerji şirketleri gibi büyük şirketlerin elde ettiği yüksek gelirlerden dolayı bir defaya mahsus uygulanacak olan ek gelir vergisine karşı olduğu sözlerini hatırlattı.

Bunun üzerine Truss, "Bu vergiye karşıyım. Şirketleri İngiltere'ye yatırım yapmaktan alıkoymanın yanlış bir şey olduğuna inanıyorum." dedi.

"Kuzey İrlanda'da tüm taraflarla birlikte çalışmak istiyorum"

Yeni Başbakan Truss, Kuzey İrlanda meselesine ilişkin de açıklamalarda bulunarak, Kuzey İrlanda'daki parlamentonun tekrar çalışır hale gelmesi için bölgedeki tüm taraflarla birlikte çalışmak istediğini dile getirdi.

Truss, "Ancak, bunu yapabilmek için Kuzey İrlanda'da topluluklar arasındaki dengeye zarar veren Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin sorunlarını düzeltmemiz gerekiyor. Bunu yapmaya ve çözüm bulmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya kararlıyım." dedi.

"Neden 3 kadın başbakanın tamamı Muhafazakar Parti'den?" sorusu

Oturumda söz alan "İngiltere'nin ikinci kadın Başbakanı" ve halihazırda Muhafazakar Parti milletvekili olan Theresa May, "Neden 3 kadın başbakanın tamamı Muhafazakar Parti'den?" sorusunu yöneltti.

May'in ardından söz alan Truss, "Bu oldukça sıra dışı, öyle değil mi? Bu, İşçi Partisi'nin bir kadın lider ya da Kuzey Londra'dan gelmeyen bir lider bulma yeteneği gibi görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Avam Kamarası İngiltere enerji krizi
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