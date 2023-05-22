VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarihin kokusu Parfümane müzesinde sergileniyor
ABD'deki Türkevi'ne terör destekçilerinden saldırı
THY kargoyu indirimli taşıdı, ihracatta yüzde 23 artış sağlandı
İstanbul Havalimanı'nda Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı
AB, Moldova'da "Rusya'nın istikrarsızlaştırma çabalarına karşı" sivil misyon başlattığını duyurdu
22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:51:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:51:00

İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'nin silah ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre iki katına çıktı ve 8,5 milyar sterlinle rekor kırdı.

Silah ticaretinin ortadan kaldırılması için çalışan İngiltere merkezli organizasyon Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın analizine göre, İngiltere'nin silah ihracatı, iki yıllık düşüşün ardından 2022'de yükselişe geçti.

Silah satışları, en yaygın ihraç edilen ve satış verileri açıklanan tür olan tek bireysel ihracat lisansları (SIEL) kapsamında hesaplandı.

Buna göre, geçen yıl ülkenin silah ihracatı 8,5 milyar sterlinle bu alandaki verilerin açıklanmaya başladığı 2000'lerin başından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen yıl silah ihracatı, 2021'e göre iki katına çıktı.

İngiltere'nin en büyük silah ihracat destinasyonu 2,7 milyar sterlinle Katar oldu. Katar'a silah ihracatının 2,4 milyar sterlinini, ilki Ağustos 2022'de teslim edilen Typhoon tipi savaş uçağı ihracatı oluşturdu.

Katar'ı, 1,1 milyar sterlinle Suudi Arabistan ve 860 milyon sterlinle ABD izledi. İngiltere'nin geçen yıl Türkiye'ye silah ihracatı 424 milyon sterlin, Ukrayna'ya ise 401 milyon sterlin olarak hesaplandı.

Etiketler : Silah ticareti Katar İngiltere
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'
Yüz Yıllık Mucize'nin Efe'si

Yüz Yıllık Mucize'nin Efe'si
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
Aşıklar ilk kez görüntülendi

Aşıklar ilk kez görüntülendi
İstanbul'da Johnny Depp hazırlığı

İstanbul'da Johnny Depp hazırlığı
Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum
"Anneler Günü'nü kutlamadım"

"Anneler Günü'nü kutlamadım"
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
Ses 5 yaşında

Ses 5 yaşında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX