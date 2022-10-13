İngiltere'den Ukrayna'da askeri destek: Hava savunma füzeleri hibe edecek
Kaynak: AA
İngiltere, Rusya'nın başkent Kiev ve diğer şehirlere düzenlediği hava saldırılarının ardından Ukrayna'ya seyir füzelerini düşürebilecek hava savunma füzeleri bağışlayacağını açıkladı.
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, seyir füzelerini düşürme yeteneğine sahip Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzeleri (AMRAAM) dahil Ukrayna'ya yüzlerce hava savunma füzesinin bağışlanacağı belirtildi.
Açıklamada, "ABD'nin taahhüt ettiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) ile kullanılmak üzere gelecek haftalarda sağlanacak AMRAAM roketleri, İngiltere'nin ilk kez bağışladığı ve seyir füzelerini düşürme kabiliyetine sahip roketleri olma özelliğini taşıyor." denildi.
Hava savunma füzelerinin, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'nın kritik ulusal altyapısını korumaya yardımcı olacağı vurgulanan açıklamada, "Ukrayna'nın hava savunmasını desteklemek, İngiltere'nin askeri desteği için bir öncelik olmuştur ve olmaya devam etmektedir." denildi.
"Ukrayna'nın füze savunmasını güçlendirmesine yardımcı olacak"
Açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın şu görüşlerine de yer verildi:
"Rusya'nın Ukrayna'daki sivil bölgelere yönelik son gelişigüzel saldırıları, halkını savunmak isteyenlere daha fazla destek verilmesini gerektiriyor. Bu yüzden bugün Ukrayna'ya AMRAAM uçaksavar füzelerinin tedarikine izin verdim. Bu silahlar, Ukrayna'nın hava sahasını saldırılara karşı savunmasına ve ABD'nin NASAMS hava savunma sistemleriyle birlikte genel füze savunmasını güçlendirmesine yardımcı olacak."
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