İngiltere'den Türkiye'ye ayak oyunu

29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının kendi ülkesinde oynanmasını isteyen İngiltere, karşılaşma öncesi kovid bahanesi ile Türkiye'yi 'kırmızı' listeye aldı. UEFA yetkilileriyle görüşme halinde olduklarını açıklayan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Maalesef Türkiye'yi kırmızı listeye alıyoruz ve bunun bazı yansımaları olacak" dedi.

KARANTİNA İLE TEHDİT

İki İngiliz takım (Manchester City ile Chelsea) arasındaki maçı izlemek için takımların taraftarlarının Türkiye'ye gidemeyeceğini savunan İngiliz bakan, maç için Türkiye'ye gidenlerin dönüşte masraflarını kendileri karşılayacaklarını ve 10 gün süreyle otelde karantinada tutulacağını da sözlerine ekledi.