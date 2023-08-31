İngiltere'den Japonya'ya Fukuşima desteği

İngiltere, Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması kararını desteklediğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık, Japonya hükümetinin aldığı bu kararı tamamen desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının santraldeki arıtılmış suyun boşaltılmasının güvenli ve standartlara uygun olduğunu belirtmesinin de İngiltere'yi memnun ettiği belirtilen açıklamada, "Trityumun sulu deşarjının da altını çizmek istiyoruz. Bu dünyadaki nükleer endüstrisinin tamamında standart bir uygulamadır." diye konuştu.

JAPONYA, 24 AĞUSTOS'TA RADYOAKTİF ATIK SUYU OKYANUSA BOŞALTMAYA BAŞLADI



Japonya'da nükleer santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesinin hedeflendiği plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" bulunduğu sonucuna varmıştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve bazı bakanlar da dün, radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketmişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.