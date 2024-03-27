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27 Mart 2024 Çarşamba 13:28:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 13:28:00

İngiltere'den İsrail'in zulümlerine tepki

Kaynak: AA

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İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koymasını kınadı.

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan, Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere, İsrail hükümetinin Ürdün Vadisi'ndeki 800 hektardan fazla Filistin toprağına el koymasını güçlü şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bunun, 1994'teki Oslo Anlaşmalarından bu yana el konulan en büyük arazi olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in 29 Şubat'ta da 2 bin dönümlük bir araziye el koyma planını açıkladığı hatırlatıldı.

El koyma işlemleriyle ilgili, "2024 yılı, arazi ele geçirmelerinde kabul edilemez bir zirveye işaret ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsrail'e Filistin topraklarına el koyma işlemlerine son verme çağrısı yapılarak "Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve İsrailliler ile Filistinliler için güvenlik ve barış girişimlerini zorlaştırmaktadır." denildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesindeki 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi olduğu" iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti.

El konulan arazinin, yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanılabileceği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Etiketler : ingiltere batı şeria israil
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