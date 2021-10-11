"Rus casuslar formülümüzü çaldı"

Rusya'nın Oxford/AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının formülünü çaldığı ve kendi Kovid-19 aşısını yapmak için kullandığı öne sürüldü

NTV'nin The Sun gazetesinden aktardığı habere göre, Rus casuslar geçen yıl Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen viral vektör aşısının formülü çaldı. Casusların çaldığı bilgiler arasında, AstraZeneca aşısının formülünün yanı sıra, ilaç firmasına ilişkin önemli bilgiler de yer aldığı öne sürüldü.

"KOPYALANDIĞINDAN EMİNİZ"

Bununla birlikte, Rusya'nın Sputnik aşısı, Oxford/AstraZeneca tarafından tasarlanan aşıya benzer bir teknoloji kullanıyor. Habere göre, İngiliz güvenlik ekipleri aşının kopyalandığından oldukça emin olduklarını açıkladı.

Diğer taraftan, bu yıl aralarında Microsoft'un da bulunduğu bir dizi kuruluş Rus devlet destekli bilgisayar korsanlarının Kovid aşısı geliştiren İngiltere, ABD ve Kanada kurumlarını hedef aldığını açıklamıştı.

Rus ilişkilerinde uzman olan Muhafazakar Milletvekili Bob Seely şunları söyledi:

"Rus ve Çin casusluğu konusunda ciddi olmamız gerektiğini düşünüyorum. İster AstraZeneca'nın formülü çalıyor, isterse bu otoriter ve totaliter rejimler tarafından bize şantaj yapıyor olsunlar, onlara karşı akıllı olmamız gerekiyor."

İçişleri Bakanı Damian Hinds ise, şunları kaydetti:

"Ekonomik casusluk yapmak isteyen devlet faaliyetlerinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Daha karmaşıklar ve daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlılar. Sürekli olarak, bazen ticari sırlar da dahil olmak üzere hassas bilgileri ele geçirmek isteyen yabancı devletler var."

İngiltere Başbakanlık ofisi ise gazetenin yorum talebine yorum vermedi.

ASTRAZENECA/OXFORD AŞISI VE SPUTNİK V ARASINDAKİ BENZERLİKLER

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar arasında öne çıkan farklılıklardan ilkini üretim aşaması oluşturuyor. Pfizer/BioNTech ve Moderna mRNA teknolojisi kullanarak iki farklı aşı geliştirdi.

Bu teknik kapsamında, virüsün genetik kodunun bir bölümü alınıyor ve hücrelere nüfuz edilmesi için yağ ile kaplanıyor. Bu sıvı, insanlara enjekte ediliyor. Böylece virüsten alınan genetik kod insan hücrelerine ulaştırılıyor.

Aşı, hücrelerin koronavirüsün hücreye girmesini sağlayan başak proteinin kopyasını üretmesini sağlıyor. Böylece, bağışıklık sistemi de antikor üretiyor ve T hücreleri de vücudun zararlı olarak algıladığı bu yapılarla mücadele etmeye başlıyor.

Sputnik V ve Oxford/AstraZenaca aşıları ise viral vektör yöntemiyle geliştirildi. Viral vektör aşıları ağırlıklı olarak virüslerin zayıflatılarak hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılarak bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Vücuda giren virüs hastalığa neden olmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlıyor. Aşılarda kullanılan en eski metotlardan biri olan bu teknik çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek aşılardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Sputnik V ve Oxford/AstraZenaca aşıları ise viral vektör yöntemiyle geliştirildi. Viral vektör aşıları ağırlıklı olarak virüslerin zayıflatılarak hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılarak bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Vücuda giren virüs hastalığa neden olmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlıyor. Aşılarda kullanılan en eski metotlardan biri olan bu teknik çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek aşılardan biri olma özelliğini sürdürüyor.