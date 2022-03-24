İngiltere'den 65 isme yaptırım

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırını nedeniyle 65 kişi ve kuruluşa daha yaptırım uygulandığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'nın stratejik sektörlerini, bankalarını ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 65 yeni kişi ve kuruluşa daha yaptırım uygulandığı bildirildi. İngiltere hükümetinin saldırıların başlangıcından bu yana Rusya'da binden fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığı ifade edildi. Bugün açıklanan yaptırımların çok sayıda savunma şirketi ve Rus Demiryolları dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına yardım edenleri hedef aldığı vurgulandı. Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında Rus insansız hava araçlarının ana üreticisi olan savunma şirketi Kronshtadt, paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu, Alfa Bank da dahil olmak üzere 6 Rus bankası ve dünyanın en büyük elmas üreticisi olan Alrosa'nın yer aldığı kaydedildi. Yaptırım listesinde ayrıca Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su Herman Gref ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva'nın bulunduğu aktarıldı.

"RUS EKONOMİSİNİ YIPRATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Bu oligarklar, işletmeler ve kiralık katiller masum sivillerin öldürülmesinde suç ortağıdır ve bedelini ödemeleri gerekiyor. Putin hiçbir yanılgıya kapılmamalı, kaçışı olmayacak. Müttefiklerimizle birlikteyiz ve Ukrayna'da başarısız olmasını sağlamak için Rusya'nın ekonomisini yıpratmaya devam edeceğiz" dedi. Truss, "Bugün yaptırım uygulananların hepsinin Birleşik Krallık'taki varlıkları dondurulacak. Hiçbir Birleşik Krallık vatandaşı veya şirketi onlarla iş yapamayacak ve seyahat yasağına tabi tutularak Birleşik Krallık'a seyahat etmeleri yasaklanacak. Bugünkü yaptırımlar, İngiltere'nin işgalden bu yana yaptırım uyguladığı bankaların toplam küresel varlık değerini 500 milyar sterline, oligarkların ve aile üyelerinin net değerini ise 150 milyar sterlinin üzerine çıkaracak" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET, RUS EKONOMİSİNİ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÖLÇEKTE YIPRATMAK İÇİN YAPTIRIMLAR UYGULAMAYA DEVAM EDECEK"

Truss, "Ekonomik Suç Yasası tarafından getirilen hükümler, Birleşik Krallık'ın mevcut krize daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmesi için önceki mevzuatı kolaylaştırdı. Hükümet, Rus ekonomisini daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte yıpratmak için yaptırımlar uygulamaya devam edecek. İngiltere, Rusya'nın savunma şirketlerini, ticaret ve ulaşım sektörünü hedef alarak ve Rusya'yı SWIFT finansal sisteminden dışlamak için müttefiklerle birlikte çalışarak Rus ekonomisinin tüm sektörlerine yönelik uluslararası yaptırım çabalarına öncülük etti" dedi.