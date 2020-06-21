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21 Haziran 2020 Pazar 08:12:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 08:12:00

İngiltere'deki ırkçılık karşıtı gösteriler dördüncü haftasında

Kaynak: AA

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İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteriler dördüncü haftasında sürüyor.

İngiltere'de başkent Londra ve birçok şehirde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri

Londra'da öğle saatlerinde Hyde Park'ta toplanan göstericiler, Parlamento Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Başka bir grup da Vauxhall bölgesinden yine Parlamento Meydanı'na yürüdü.

Barışçıl geçen gösterilerde sık sık "Siyahların hayatı değerlidir", "Adalet yoksa barış da yok", "İngiltere masum değil" sloganları atıldı.

"Yeter artık", "Suskunluğunuz ırkçılıktır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten ayrımcılık ve ırkçılığa karşı harekete geçmesini istedi.

Londra'nın yanı sıra Coventry ve Newcastle ile İskoçya'nın Glasgow kentinde de gösteriler düzenlendi.

Gösteriler dördüncü haftasında

Siyahi George Floyd'un beyaz polislerce 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler, İngiltere'ye de sıçramıştı.

Polisle sık sık çatışma yaşanan gösterilerde, çok sayıda protestocu gözaltına alınırken onlarca polis de yaralanmıştı. Ayrıca Bristol kentinde bir köle tacirinin heykeli yıkılmış ve Londra'da eski Başbakan Winston Churchill heykeline "Bir ırkçıydı" yazılmıştı.

Geçen hafta sonu Churchill heykeli dahil bir çok heykel ve anıt metal plakalarla kapatılırken, heykelleri koruma iddiasıyla sokağa çıkan aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından 3 kişi bıçaklandı

İngiltere'de bir kasabadaki ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından 3 kişi bıçaklandı.

Akşam saatlerinde Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında bıçaklama olayı yaşandı.

Sky News kanalının haberinde saldırının ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından yaşandığı belirtilirken kurbanların protestocu olup olmadığına veya saldırının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

BBC'nin haberinde ise saldırının, gösterinin düzenlendiği alanda gerçekleştiği bildirildi.

Reading Belediye Meclisi Üyesi Jason Brock, Twitter hesabından, "Lütfen kasaba merkezinden uzak durun, polis ciddi bir olayla ilgileniyor." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada yayımlanan videoda polis ve sağlık görevlilerinin en az 3 kişiye müdahale ettiği ve yerde kan olduğu görülüyor.

Olayda daha fazla kişinin bıçaklanmış olabileceği de değerlendiriliyor.

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