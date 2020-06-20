  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alkollü sürücü önce bekçiyi ezdi, sonra polis memurunun ayağını kırdı
Ahmet Nur Çebi: Çok daha iyi bir oyun bekliyorduk, istediğimi alamadım
Kolombiya'da Embera yerlilerinin karantina günlerinde zorlu yaşam mücadelesi
Koronavirüs tedavisi gören öğrenci LGS'ye hastanede girdi
Libya Başbakanı Serrac liderliğindeki heyet, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüştü
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın, öldü
İngiltere'deki ırkçılık karşıtı gösteriler dördüncü haftasında
Trump New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde ödüller sahiplerini buluyor
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Başka yaralı olmadığı tespit edilince arama sonlandı
Yemen hükümeti: Güney Geçiş Konseyi, Sokotra'da tam teşekküllü darbe yaptı
Selfie yaparken 30 metreden yuvarlanan Dilara, yaralandı
Kalın: Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece, orada olacağız
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı yarın sona eriyor
Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide korona tespit edildi
Libya ordusu: Sisi'nin açıklamaları apaçık bir dış müdahale ve savaş ilanıdır
Başkan Erdoğan'dan TV kanalı talimatı: İstanbul'da kurulacak
Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı
Almanya'nın Türkiye'deki Kovid-19 testlerini tanıma kararı Türkler tarafından olumlu karşılandı
Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı
Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa sert tepki
2 milyon Filistinlinin Gazze'de gıda güvenliği tehlikede
20 Haziran 2020 Cumartesi 23:58:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 23:58:00

İngiltere'deki ırkçılık karşıtı gösteriler dördüncü haftasında

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteriler dördüncü haftasında sürüyor.

İngiltere'de başkent Londra ve birçok şehirde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.

İNGİLTERE'DE IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİ

Londra'da öğle saatlerinde Hyde Park'ta toplanan göstericiler, Parlamento Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Başka bir grup da Vauxhall bölgesinden yine Parlamento Meydanı'na yürüdü.

Barışçıl geçen gösterilerde sık sık "Siyahların hayatı değerlidir", "Adalet yoksa barış da yok", "İngiltere masum değil" sloganları atıldı.

"Yeter artık", "Suskunluğunuz ırkçılıktır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten ayrımcılık ve ırkçılığa karşı harekete geçmesini istedi.

Londra'nın yanı sıra Coventry ve Newcastle ile İskoçya'nın Glasgow kentinde de gösteriler düzenlendi.

GÖSTERİLER DÖRDÜNCÜ HAFTASINDA

Siyahi George Floyd'un beyaz polislerce 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler, İngiltere'ye de sıçramıştı.

Polisle sık sık çatışma yaşanan gösterilerde, çok sayıda protestocu gözaltına alınırken onlarca polis de yaralanmıştı. Ayrıca Bristol kentinde bir köle tacirinin heykeli yıkılmış ve Londra'da eski Başbakan Winston Churchill heykeline "Bir ırkçıydı" yazılmıştı.

Geçen hafta sonu Churchill heykeli dahil bir çok heykel ve anıt metal plakalarla kapatılırken, heykelleri koruma iddiasıyla sokağa çıkan aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

İNGİLTERE'DE IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLERİN ARDINDAN 3 KİŞİ BIÇAKLANDI

İngiltere'de bir kasabadaki ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından 3 kişi bıçaklandı.

Akşam saatlerinde Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında bıçaklama olayı yaşandı.

Sky News kanalının haberinde saldırının ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından yaşandığı belirtilirken kurbanların protestocu olup olmadığına veya saldırının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

BBC'nin haberinde ise saldırının, gösterinin düzenlendiği alanda gerçekleştiği bildirildi.

Reading Belediye Meclisi Üyesi Jason Brock, Twitter hesabından, "Lütfen kasaba merkezinden uzak durun, polis ciddi bir olayla ilgileniyor." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada yayımlanan videoda polis ve sağlık görevlilerinin en az 3 kişiye müdahale ettiği ve yerde kan olduğu görülüyor.

Olayda daha fazla kişinin bıçaklanmış olabileceği de değerlendiriliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER