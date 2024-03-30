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30 Mart 2024 Cumartesi 21:26:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 21:26:00

İngiltere'de yüz binlerce kişi Gazze için yürüdü

Kaynak: AA

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokaklarını dolduran yüz binlerce Filistin destekçisi gösterici, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla 11'inci kez ulusal yürüyüş düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokaklarını dolduran yüz binlerce Filistin destekçisi gösterici, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla 11'inci kez ulusal yürüyüş düzenledi.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 48'inci yıl dönümünde başkentteki Russell Meydanı'nda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla şehrin merkezindeki ünlü Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısında bulunarak, İsrail'e silah satışı nedeniyle İngiliz hükümetini "soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti ve bir an önce silah ihracatının durdurulmasını istedi.

Ellerinde "Gazze'de katliam var", "Bizim vergilerimiz İsrail'in savaş suçlarını fonluyor" ve "Ellerini Refah'tan çekin" yazılı pankartlar taşıyan Filistin destekçilerinin yürüyüşü Trafalgar Meydanında son buldu.

FİLİSTİN YANLISI GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Acil ateşkes çağrısıyla 11'incisi düzenlenen ulusal yürüyüşe Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, komedyen Alexei Sayle, Filistin asıllı İngiliz müzisyen Reem Kelani gibi ünlü isimler de katılarak destek verdi.

Öte yandan bir grup İsrail yanlısı da, Waterloo Köprüsü yakınlarında bayraklar ve pankartlarla karşı gösteri düzenledi. İngiliz polisi iki grubun karşı karşıya geldiği güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Polis, Filistin'e destek yürüyüşüne katılan göstericilerden bazılarını ise gözaltına aldı.

Filistin yanlılarının gözaltına alınmasına yürüyüşe katılan vatandaşlar tepki gösterdi.

Etiketler : İNGİLTERE GAZZE FİLİSTİN İSRAİL
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