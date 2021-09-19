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19 Eylül 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 10:10:00

İngiltere'de Türkiye bayramı! 23 Eylül'de geliyorlar

Kaynak: Akşam

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İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıp ‘seyahat edilebilir ülkeler' arasına alması, İngilizleri heyecanlandırdı.

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listesinden çıkararak 'seyahat edilebilir ülkeler' arasına alması, Ada halkı arasında sevinçle karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde 'Annem bana Türkiye'ye gidiyoruz dediğinde' yazılı, kendisine uzatılan pasaportu alırken gülen bir bebeğin fotoğrafı da, bu sevincin simgesi haline geldi. Her üç İngiliz'den birinin Türkiye'de tatil için tercih ettiği Marmaris'e gitmek için sabırsızlananlar, sevinçlerini, merak ettiklerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Facebook'taki 60 bin takipçisi bulunan 'Marmaris Turkey' adlı sayfaya paylaşım yağdı.

BÜYÜK BİR ZAFER

Akşam'ın haberine göre, Kimi özlem duydukları Türkiye'de ve Marmaris'te yeniden tatil yapabilecek olmanın mutluluğunu aktarırken, kimi de hava durumu, ismini verdikleri otellerin açık olup olmadığı, tekne ve cip safari turlarının fiyatları gibi onlarca konu hakkında soru sordu. İlk uçağın 23 Eylül'de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması, Ada basınında da geniş yankı buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Sun, söz kosunu karar açıklandıktan sonra hazırlanan haberi 24 saat boyunca internet portalının ana sayfasında tuttu. Kullanılan fotoğraftaki seyahat bavulunun tam ortasında, altında 'Türkiye' yazılı Türk bayrağının bulunduğu görüldü. Haberin girişinde, de "Tatilciler için büyük bir zafer, bakanlar da kırmızı listeyi daraltıyor. Türkiye ve Mısır, bugün güvenli olduğu ilan edilen ülkere arasında yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

EN İYİ 10 BUTİK OTEL

The Guardian ise kritik kararın açıklanmasının üzerinden daha bir saat bile geçmeden, internet sitesinin seyahat sayfasında 'Türkiye'nin en iyi 10 butik oteli' başlıklı bir yazıyı yayına koydu. Yazıda, Akdeniz, Ege ve Marmara'da bulunan bazı konaklama tesisleri 'En iyi 10' arasında gösterildi. Listede, Muğla'nın Bodrum, Ortaca, Marmaris, Antalya'nın Kaş ve Kalkan, İzmir'in Çeşme ile Balıkesir'in Ayvalık ilçelerinde bulunan 10 otel yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan, 'Annem Türkiye'ye gidiyoruz dediğinde' yazılı bebek fotoğrafı büyük ilgi gördü.

3 AYDA 200 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

Güney Ege Otelciler ve Turistik İşletmeler Birliği (GETOB) Müdürü Cahit Sarıbey, seyahat yasağının resmen 22 Eylül'de kaldırılacağının açıklandığını hatırlattı. Sarıbey, sezonun kasım sonuna, hatta yılbaşına kadar uzaması için girişim ve lobi faaliyetlerinde bulunacaklarını kaydetti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Temsil Kurulu Suat Esin de, görüştüğü Türk ve İngiliz meslektaşlarından, kararın hemen ardından pazarın canlandığı bilgisini aldığını da ifade ederek, "Seyahat acenteleri ve uçak firmalarına aynı gün rezervasyon gelmeye başlamış. İngiltere'den Dalaman'a gelecek sezonun ilk uçağını 23 Eylül tarihinde Easy-Jet kaldıracak. Umarız, devamı hızla gelir" ifadelerini kullandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden yapılan açıklamada da, "22 Eylül'den sonraki son 3 aylık dönemde Türkiye'ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.

KIŞ SEZONU HAREKETLENECEK

Turizmciler kış sezonu ve 2022 için umutlu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, şunları söyledi: "İngilizler golf başta olmak üzere çeşitli spor turizmi için önemli bir ülke. Kararın şu anda açıklanması kış sezonunu daha da hareketlendirecektir. Karar, 2022 için tatil planları yapan ve Türkiye'ye gelmek isteyen İngilizleri de önemli ölçüde etkileyecek, rezervasyonlarda önemli artış sağlayacaktır."

Etiketler : ingiltere türkiye vize korona tatilciler
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