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İngiltere'de Sunak, vergi kaçırdığı iddia edilen Muhafazakarların Başkanı Zahawi'yi görevden aldı
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29 Ocak 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 15:00:00

İngiltere'de Sunak, vergi kaçırdığı iddia edilen Muhafazakarların Başkanı Zahawi'yi görevden aldı

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi'yi vergi kaçırdığı iddiası üzerine görevden aldı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Zahawi'ye gönderdiği mektupta, vergi kaçırdığına dair iddialar hakkında bağımsız etik danışmanı tarafından soruşturma yürütüldüğünü ve bakanlıkla ilgili yasaların ciddi şekilde ihlal edildiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi.

İktidardaki Muhafazakarların Başkanı Nadhim Zahawi'nin Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ödenmemiş milyonlarca sterlinlik vergi nedeniyle Gelir ve Gümrük İdaresine ceza ödediği ortaya çıkmıştı.

İngiliz basını Zahawi'nin 5 milyon sterlin ceza ödediğini yazmıştı.

Ödemediği vergiyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Zahawi'ye bir süredir istifa çağrıları yapılıyordu.

Bazı uzmanlar, eşinin ikametgah adresini bildirmediği, bunun deniz aşırı kazançlarından İngiltere'ye vergi ödemediği anlamına geleceğinin basında yer alması üzerine Başbakan Sunak'ın ödediği vergilerin de inceleme altına alınabileceğini değerlendiriyor.

Zahawi, Maliye Bakanlığı görevinden Temmuz 2022'de istifa eden Rishi Sunak'ın yerine geçmişti.

5 Temmuz - 6 Eylül 2022 tarihlerinde Maliye Bakanı olan Zahawi, önceki hükümetlerde de birçok bakanlık görevini üstlenmişti.

Etiketler : ingiltere rishi sunak muhafazakar parti nadhim zahawi vergi
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