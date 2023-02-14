İngiltere'de Rum Ortodoks kiliselerinde depremzedeler için bağış toplandı

İngiltere'deki Rum Ortodoks Kilisesi yönetiminin "bağış yapın" çağrısının ardından Londra'daki Saint Anargye Kilisesi'ndeki pazar ayinine katılan kilise mensupları, depremzedeler için bağış topladı.

Pazar ayininde konuşan Rahip Chrysostom Tympas, "Depremden etkilenen Türkiye'de yaşananlardan ötürü çok üzgünüz." dedi.

Depremden milyonlarca insanın etkilendiğini belirten Tympas, "Depremden zarar gören ve sonrasında da sıkıntı çekmeye devam edecek insanlar için lütfen cömertçe bağış yapın." ifadesini kullandı.

"Türklere ihtiyacımız olan sevgi ve dayanışmayı göstermek istiyoruz"

AA muhabirine konuşan kilise yöneticilerinden John Kaponi, depremzedeler için bağış yapmanın "kiliseleri için anlamlı bir etkinlik olduğunu" dile getirdi.

İngiltere'deki başpiskoposluğun ülke çapında bu düzeyde daha önce etkinlik yapmadığını söyleyen Kaponi, bu durumun "eşsiz" olduğunu ifade etti.

Kaponi, İngiltere'de bulunan 100'den fazla kilisede Türkiye'deki depremzedeler için maddi yardım toplandığını aktararak, "Bununla Türklere ihtiyacımız olan sevgi ve dayanışmayı göstermek istiyoruz." dedi.

Topluluklarındaki herkesin bu olay karşısında "çok üzgün" olduğunu vurgulayan Kaponi, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından çıkardıkları çocukların görüntülerinden derinden etkilendiğini kaydetti.

"YUNANLILAR VE TÜRKLERİN DEPREM ANINDA BİRBİRLERİNE DESTEK OLMASI BİR GELENEK"



Kilise mensubu Constantine Buhayer, "Yunanlılar ve Türklerin deprem anında birbirlerine destek olması bir gelenek. Daha önce Türklerin bize yardım ettiklerine şahit oldum. Biz de aynı şekilde onlara yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buhayer, bunun insanlık görevi olduğunun altını çizdi.

Türkiye'den geçen fay hattının Yunanistan'dan da geçtiğini kaydeden Buhayer, "Türkiye'de olan deprem Yunanistan'da da olabilir." dedi.

"TARİHİMİZDEN ÖTÜRÜ BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ"



İstanbul doğumlu Elsa Demyanidu, "Bu acının tarifi imkansız, hislerimizi kelimelere dökemiyoruz." dedi.

Hem Yunanistan'da hem de buradaki kiliselerinde depremzedelerin yanında olduklarını belirten Demyanidu , maddi ve manevi destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Başka bir kilise mensubu Irene Hadjipateras da bağış amacıyla toplanmalarının oldukça önemli olduğunu belirterek, her kilisenin böyle bir etkinlik yapmasını istediğini söyledi.

Hadjipateras, "Birbirimizle hep anlaşmazlığa düşsek de tarihimizden ötürü birbirimize bağlıyız. Böyle bir trajedide birbirimizin yanında olacağız. Bu hissin karşılıklı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

En fakir insanların bile son kuruşlarına kadar bağışlayarak yardımcı olduğunu vurgulayan Hadjipateras, bu kişilerin bu konuda örnek teşkil ettiğini belirtti.

Hadjipateras, Türkiye'deki depremleri "tam bir trajedi" olarak nitelendirerek, görüntülerden ötürü "sarsıldığını" aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Şubat'ta Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Hatay'da bir araya gelmişti.