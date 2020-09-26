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26 Eylül 2020 Cumartesi 20:25:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 20:25:00

İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı grubun protestosuna müdahale etti

Kaynak: AA

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun üyelerinin gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yaptığı eyleme polis müdahale etti.

StandUpX üyeleri, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen yapılan gösteriye, polisin 15.00'e kadar izin verdiği belirtildi.

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Bu sürenin dolmasına rağmen grubun dağılmaması üzerine polis göstericilere müdahalede bulundu.

Protestocular, güvenlik güçlerine cam şişe atarken, polis de cop kullandı. Müdahale sıradına hem protestocu hem de polislerden yaralananalar oldu. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı müdahale sonrası grup, Hyde Park'a doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş esnasında maske takan vatandaşlarla göstericiler arasında sözlü atışma yaşandı.

Londra polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir grup kalabalık, Trafalgar Meydanı'ndan ayrılarak Hyde Park'a gitti. Bu konuda açık olmak istiyoruz, bu protesto artık ilgili düzenlemelerden muaf değil. Katılanlardan dağılmalarını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aynı grubun geçen haftaki eylemine de polis müdahale etmiş ve 32 kişi gözaltına alınmıştı.

REKOR VAKA

İngiltere'de dün 6 bin 874 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı kaydedilmişti.

41 bin 936 ile Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu ülkede, vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

YENİ TEDBİRLER

Ülkede yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra da kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı

Başbakan Boris Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.

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