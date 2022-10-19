VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den, Rus askeri tedarik şebekesine yaptırım kararı
Ömer Çelik: Lafarge'nin DEAŞ'a desteği barbarlıktır
Biden benzin fiyatlarını kontrol altında tutma stratejisini açıkladı
İngiltere'de parlamento "kaya gazı çıkarılmasına devam" kararı aldı
Mehmetçik "Dünya Kupası"nda kalkan olacak
ABD'de et yiyen bakteri alarmı: 65 vakadan 11'i öldü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu
Ekvador'da küçük uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı!
Yaşlılar en çok dizileri şikayet etti
Enerji Bakanlığı: Maden kazası öncesi veri akışı kayıt altındadır
İstihdam edilen 270 bin yazılımcı işe başladı
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Başkan Erdoğan, Tebbun ile görüştü
Bartın'daki maden kazası için komisyon kuruldu
Ömer Çelik: Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
DSÖ, Kovid-19 salgınını 'küresel acil durum' olarak nitelendirmeye devam kararı aldı
Yunus Emre Enstitüsü'nün Güney Afrika'daki iki öğrencisi İstanbul'da sergi açtı
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor
"30 sene içinde iş birliği olarak büyük adımlar attık"
19 Ekim 2022 Çarşamba 23:26:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 23:26:00

İngiltere'de parlamento "kaya gazı çıkarılmasına devam" kararı aldı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İngiltere'de parlamentoda yapılan oylama sonucu, 'kaya gazı çıkarılmasına devam' kararı alındı. Sonucun, eleştirilerin odağındaki Truss hükümetine, zaman kazandıracağı ifade ediliyor.

Zor bir dönemden geçen Truss hükümeti, parlamentoda kısmen güven tazeledi. Muhafazakar milletvekillerine yönelik güven oyu niteliğindeki oylama, hükümet lehine sonuçlandı.

İngiltere Parlamentosu, kaya gazı ve petrolünün çıkarılması yasağının kaldırılmasına karşı yapılan teklifi, 326'ya karşı 230 oyla reddetti.

İngiliz hükümeti 2019'da kaya gazı çıkarılmasına getirilen yasağı, geçen ay kaldırmıştı.

Muhalefette bulunan İşçi Partisi ise ülkede kaya gazı çıkarma faaliyetlerinin yapılmasına karşı çıkmış, bu işlemin maliyetinin, yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha yüksek olduğunu savunmuştu.

Etiketler : İngiltere Liz Truss İngiliz hükümeti
Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak

Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak
45. yaşa Emir büyük yerden

45. yaşa Emir büyük yerden
Sessiz kalmayacak

Sessiz kalmayacak
Duygusal veda

Duygusal veda
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Yeni komedi ikilisi

Yeni komedi ikilisi
O artık Selma Öğretmen

O artık Selma Öğretmen
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Unutulmaz performans

Unutulmaz performans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX