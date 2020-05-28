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28 Mayıs 2020 Perşembe 18:47:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 19:03:00

İngiltere'de ölü sayısı 37 bin 887'ye yükseldi

Kaynak: AA

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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 887'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 377 artarak 37 bin 837'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1887 artarak 269 bin 127 oldu.

Son 24 saatte 119 bin 587 test yapılırken, toplam test sayısı, mükerrerler dahil 3 milyon 918 bin 79'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 377 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 37 bin 837'ye çıktı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme kararları kapsamında 1 Haziran'da birinci ve altıncı sınıfların yeniden ders başı yapacağı, açık hava pazarlarının açılacağı, 15 Haziran'dan itibaren de bütün diğer perakende mazağalarına faaliyet izni verileceği açıklanmıştı.

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