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27 Ekim 2022 Perşembe 23:45:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 23:45:00

İngiltere'de okullarda eğitimin 4 güne düşürülmesi gündemde

Kaynak: TRT Haber

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İngiltere'de okullarda haftanın dört günü eğitim verilmesi tartışılıyor. Uygulamayı savunanlar giderek büyüyen enerji krizinde ciddi tasarruflar sağlanabileceğini öne sürüyor. Veliler ise "dört gün okul" düşüncesine tepki gösteriyor.

Evden çalışma, uzaktan eğitim derken Avrupa'da okul ve iş yerlerinde geçen süreleri azaltma tartışmaları yaşanıyor.

İzlanda'da geçen yıl haftada 4 gün okula gitme uygulaması başarılı olunca İngiltere'de aynı uygulamaya gidilmesi tartışması başladı.

Haftada 4 gün eğitimle enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor

İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, artan maliyetlere dikkati çekti.

Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

VELİLERDEN ELEŞTİRİ

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

Etiketler : İngiltere Avrupa Kolej Liderleri
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