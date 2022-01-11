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11 Ocak 2022 Salı 19:46:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 19:46:00

İngiltere'de muhalefet Johnson'ın istifasını istedi

Kaynak: AA

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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, 2020'de COVID-19 kısıtlamaları kapsamında yasak olmasına rağmen Başbakanlık bahçesindeki partiye katıldığı iddialarına ilişkin parlamentoda yapılan oturuma katılmadı. Muhalefet Johnson'ın istifasını talep etti.

Johnson, İşçi Partisinin çağrısı üzerine yapılan oturuma, Haznedar Michael Ellis'i gönderdi.

İktidar Partisi koltuklarının büyük ölçüde boş olduğu görülen oturum sırasında Ellis, muhalefet üyelerinin sorularını yanıtlamakta zorlandı.

Söz konusu parti iddialarına ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütüldüğünü ve bunun tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini söyleyen Ellis, sonuca göre Johnson'ın istifa edip etmeyeceğine ilişkin konuşmaktan kaçındı.

İşçi Partisi lider yardımcısı Angela Rayner, Johnson'ın herhangi bir resmi programı olmamasına rağmen oturuma katılmadığına işaret ederek, "Medyadaki sırıtışları gibi yokluğu da çok şey söylüyor. Halk zaten kendi sonuçlarını çıkardı. (Johnson) Kaçabilir ama saklanamaz" ifadesini kullandı.

İşçi Partisi'nden Richard Burgon, "İnsanlar, Başbakan'ın halkı küçümseyen bir yalancı olduğuna inanıyor" diyerek, Johnson'a "Bir kez olsun kamu yararına davran ve şimdi istifa et" çağrısında bulundu.

MİLLETVEKİLİ OTURUM SIRASINDA AĞLADI

Bazı milletvekilleri de şahsi zorluklara rağmen kurallara nasıl uyduklarını anlattı.

İşçi Partisi'nden Afzal Khan, mart 2020'de annesi hastanede ölürken, ona mümkün olduğunca yakın olabilmek için hastane dışında arabada beklediğini anlattı.

İşçi Partisi'nden Chris Elmore, oğlunun doğumu öncesi eşinin kontrolsüz kasılmalar nedeniyle zorluklar yaşadığını ve doğumu neredeyse kaçırdığını söyledi.

Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi'nden Jim Shannon ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kuzey İrlanda'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısının geçen hafta 3 bini bulduğunu aktaran Shannon, "Bunlara yalnız ölen kayınvalidem dahil" dediği sırada ağlamaya başladı. Konuşmasına güçlükle devam eden Shannon, yapılan soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağını sordu.

Bazı vekiller de seçmelerinin hikayelerini paylaşarak, Johnson'ı "kendileri için ayrı halk için ayrı kurallar oluşturmakla" suçladı.

PARTİ İDDİALARI

İngiltere'deki televizyon ağı ITV tarafından elde edilen bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının Başbakanlık bahçesindeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.

Elektronik postada, "Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin" yazarken, davete aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.

Johnson, daha önce 20 Mayıs 2020'de yapılan bir partiye katılıp katılmadığına dair soruları cevaplandırmaktan kaçınmıştı.

Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de ayrı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlendiği söylenmişti.

Etiketler : ingiltere boris johnson başbakanlık
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