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04 Mart 2022 Cuma 19:44:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 19:44:00

İngiltere'de marketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor

Kaynak: AA

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İngiltere'de büyük zincir marketler, raflarından Rus ürünlerini kaldırmaya başladı. Ülkede Ukrayna ile dayanışma için "Chicken Kiev" isimli ürünün de "Chicken Kyiv" olarak değiştirilecek.

İngiltere'nin en büyük ikinci süpermarket zinciri Sainsburry, Rus içkisi ile Karpayskiye siyah ayçiçeği tohumlarını raflarından kaldıracağını açıkladı.

Market, Ukrayna'daki insani krize destek için yardım kuruluşlarına 2 milyon sterlin bağışlayacağını da duyurdu.

Ülkede Ukrayna ile dayanışma için "Chicken Kiev" isimli ürünün de "Chicken Kyiv" olarak değiştirilecek.

Ukrayna'nın başkentinin kendi dilinde resmen Kyiv olan ismi, hala Rusya'nın tercih ettiği şekilde Kiev olarak da kullanılıyor.

"Yüzde 100 Rusya kaynaklı tüm ürünleri satıştan kaldırmaya karar verdik"

Sainsburry'den bir sözcü de konuya ilişkin açıklamasında, "Ukrayna halkıyla birlikteyiz. Ürün yelpazemizi gözden geçirdik ve yüzde 100 Rusya kaynaklı tüm ürünleri satıştan kaldırmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki bir diğer süpermarket zinciri Co-op da dün süpermarketlerinden Rus yapımı votkayı satıştan çektiğini, bu adımın, "Ukrayna halkıyla dayanışmanın bir işareti" olduğunu belirtmişti.

Etiketler : İngiltere Rusya Ukrayna Kiev Moskova
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